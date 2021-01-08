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У Wizz Air хочуть у серпні повернути пасажиропотік на докризовий рівень

Зараз для відновлення діяльності в колишньому обсязі авіакомпанія проводить набір 600 чоловік для комплектації екіпажів літаків
Глава авіакомпанії Wizz Air Йожеф Вараді заявив, що в серпні поверне пасажиропотік на рівень 100% від показника докризового 2019 року.
У Wizz Air хочуть у серпні повернути пасажиропотік на докризовий рівень Фото: openlviv.net
Про це передає avianews 
 
За його словами, пасажиропотік в липні складе 90% від докризового. Такий результат зробить Wizz Air першою великою авіакомпанією Європи, яка відновилася після кризи в галузі, пов'язаного з COVID-19. 
 
Зараз для відновлення діяльності в колишньому обсязі авіакомпанія проводить набір 600 чоловік для комплектації екіпажів літаків. Також зараз середньодобовий наліт на кожне повітряне судно виріс до 10 годин і наблизився до докризового показника більше 12 годин. 
 
В період з квітня по червень 2021 року виручка авіакомпанії склала 199 млн євро при збитках 118, 7 млн євро. Обсяг перевезень при цьому склав майже 3 млн пасажирів. Пасажиропотік знаходився на рівні 33% від докризового.
 
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01 08 2021 11:45
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