БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИГлава авіакомпанії Wizz Air Йожеф Вараді заявив, що в серпні поверне пасажиропотік на рівень 100% від показника докризового 2019 року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Wizz Air хочуть у серпні повернути пасажиропотік на докризовий рівень
Зараз для відновлення діяльності в колишньому обсязі авіакомпанія проводить набір 600 чоловік для комплектації екіпажів літаків
Фото: openlviv.net
Про це передає avianews
За його словами, пасажиропотік в липні складе 90% від докризового. Такий результат зробить Wizz Air першою великою авіакомпанією Європи, яка відновилася після кризи в галузі, пов'язаного з COVID-19.
Зараз для відновлення діяльності в колишньому обсязі авіакомпанія проводить набір 600 чоловік для комплектації екіпажів літаків. Також зараз середньодобовий наліт на кожне повітряне судно виріс до 10 годин і наблизився до докризового показника більше 12 годин.
В період з квітня по червень 2021 року виручка авіакомпанії склала 199 млн євро при збитках 118, 7 млн євро. Обсяг перевезень при цьому склав майже 3 млн пасажирів. Пасажиропотік знаходився на рівні 33% від докризового.
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01 08 2021 11:45 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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