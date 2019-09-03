CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Японському морі пором зіштовхнувся з китом, внаслідок чого постраждали щонайменше 80 людей.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Японії пором зіштовхнувся з китом: щонайменше 80 людей постраждали
Представники берегової охорони оглянули човен і виявили 15-сантиметрову тріщину у кормі, а також пошкодження деяких деталей
Фото: Wikimedia Commons
Пором перевозив 121 пасажира з порту Ніїґгата на острові Хоншю до острова Садо. Пошкоджений паром зміг дістатися кінцевої точки маршруту, хоча й запізнився на годину, повідомляє "Громадське".
Внаслідок інциденту постраждали щонайменше 80 людей, 13 з них перебувають у важкому стані. Після прибуття порома постраждалих доправили у лікарню.
Представники берегової охорони оглянули човен і виявили 15-сантиметрову тріщину у кормі, а також пошкодження деяких деталей.
Зазначається, що зараз горбаті кити мігрують через Японське море.
Нагадаємо, що Японія відновить полювання на китів з липня 2019 року, хоча у світі його заборонили з 1986 року.
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09 03 2019 19:24 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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