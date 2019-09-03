У Японії пором зіштовхнувся з китом: щонайменше 80 людей постраждали

Представники берегової охорони оглянули човен і виявили 15-сантиметрову тріщину у кормі, а також пошкодження деяких деталей

У Японському морі пором зіштовхнувся з китом, внаслідок чого постраждали щонайменше 80 людей.

Пором перевозив 121 пасажира з порту Ніїґгата на острові Хоншю до острова Садо. Пошкоджений паром зміг дістатися кінцевої точки маршруту, хоча й запізнився на годину, повідомляє "Громадське".

Внаслідок інциденту постраждали щонайменше 80 людей, 13 з них перебувають у важкому стані. Після прибуття порома постраждалих доправили у лікарню.

Представники берегової охорони оглянули човен і виявили 15-сантиметрову тріщину у кормі, а також пошкодження деяких деталей.

Зазначається, що зараз горбаті кити мігрують через Японське море.

Нагадаємо, що Японія відновить полювання на китів з липня 2019 року, хоча у світі його заборонили з 1986 року.