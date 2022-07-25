У Японії ввели найвищий рівень тривоги через виверження вулкана

Агентство підвищило ступінь тривоги до п'ятого – найвищого – рівня і закликає людей у житлових районах, розташованих у безпосередній близькості, негайно евакуюватися

Японське метеорологічне агентство у неділю оголосило про введення п’ятого рівня тривоги у зв’язку із виверженням вулкана Сакура-дзіма у префектурі Каґосіма на острові Кюсю.

Про це йдеться в повідомленні телеканалу NHK.

"Агентство підвищило ступінь тривоги до п'ятого – найвищого – рівня і закликає людей у житлових районах, розташованих у безпосередній близькості, негайно евакуюватися", - зазначає телеканал.

Повідомляється також, що виверження вулкана розпочалося ввечері неділі, близько 20-ї години за місцевим часом.

Під загрозою опинилися також деякі частини міста Каґосіма. Метеорологи застерігають, що великі вулканічні утворення можуть впасти в районах міста, які перебувають у радіусі трьох кілометрів від двох кратерів. Водночас потоки лави загрожують всьому живому в радіусі близько двох кілометрів від кратерів.

Уряд Японії створив робочу групу при офісі прем'єр-міністра. До неї залучені чиновники з відповідних міністерств і відомств для оцінки масштабів надзвичайної ситуації.

Як повідомлялося, наразі в Японії активними вважаються понад 100 вулканів, які вивергалися впродовж останніх 10 тисяч років. Метеорологічне агентство Японії ретельно відстежує активність 50 з них на постійній основі.