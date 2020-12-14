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У Японії зафіксували спалах пташиного грипу

Доведеться вбити 11 тисяч курей
На пташиній фермі в Японії зафіксували спалах пташиного грипу. Щоб не допустити поширення хвороби, місцева влада вирішила знищити приблизно 11 тисяч курей.
У Японії зафіксували спалах пташиного грипу Фото: Norrie Russell Roslin Institute

Пташиний грип виявили в західній префектурі Шіга - через хворобу там загинуло понад 50 курей, повідомляє "Громадське". Це вже десятий японський регіон, де з початку року зафіксували цю хворобу. 

Місцева влада встановила контрольно-пропускний пункт у радіусі 10 км навколо ферми. Його використовуватимуть для дезінфекції транспорту. Щоб не допустити поширення хвороби, навколо ферми запровадили зону відчуження радіусом 3 км. З неї заборонили транспортувати м’ясо та яйця курей.

Що варто знати про пташиний грип?

Це різновид грипу, який вражає птахів, інколи - ссавців. Зараження людини можливе через близькі контакти з інфікованими тваринами або їхніми виділеннями. Водночас передача вірусу від людини до людини трапляється рідко. Наразі немає доказів інфікування пташиним грипом через споживання правильно обробленого м’яса.

У людей симптомами хвороби є висока температура тіла, сухий кашель, біль у горлі та м'язах, а також головний біль. У разі тяжкого перебігу хвороби пташиний грип може спричинити в людини атипову пневмонію та важкі респіраторні захворювання. За таких обставин хвороба може призвести до летального випадку.

Перший підтверджений випадок зараження людей пташиним грипом зафіксували в Гонконзі 1997 року. Тоді вірус спричинив тяжке респіраторне захворювання у 18 людей, з яких шестеро померли. 

За інформацією ВООЗ, починаючи з 2003 року у світі зафіксували 861 випадок захворювання на пташиний грип серед людей. 455 із них завершилися летально. Найбільше заражень виявили в Єгипті (359), Індонезії (200) та В'єтнамі (127).

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14 12 2020 15:56
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