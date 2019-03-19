У Японії законодавчо заборонять фізично карати дітей

Уряд Японії схвалив законопроект, що забороняє фізичні покарання неповнолітніх дітей як засіб їх виховання.

Відповідні поправки пропонується внести до закону про жорстоке поводження з дітьми. Якщо парламент країни підтримає законопроект, то застосовувати фізичне насильство щодо дітей заборонять батькам, опікунам та соцпрацівникам, повідомляє LB.ua.

У лютому прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе доручив протягом місяця розібратися з усіма випадками жорстокого поводження з дітьми після того, як у місті Тіба загинула 10-річна дівчинка. Дитина померла в січні після того, як її систематично били, позбавляли їжі та тримали на холоді. Тепер батька дівчинки заарештовано.

2018 року в Японії, за даними поліції, жертвами жорстокого поводження стали 1380 дітей, з них 1095 зазнали фізичного насильства, 226 - сексуального.

Щоб впоратися з кризою, влада Японії, за її словами, зміцнює систему соціальної підтримки всіх громадян держави, включаючи дітей. Зокрема, вже в цьому році дитячі садки будуть безкоштовними для всіх сімей, а в 2020 році малозабезпечених звільнять від оплати за навчання у ВНЗ. "У 2012 році 16,3 відсотка дітей у Японії жили за межею бідності, а сьогодні цей показник знижений до 13,9 відсотків", - повідомив міністр Масато Отака.

Нагадаємо, що у Мельбурні суд засудив колишнього префекта ватиканського Секретаріату з економіки, кардинала Джорджа Пелла до шести років в’язниці за сексуальне насильство над дітьми.