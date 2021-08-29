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У японських експресах з'являться вагони для віддаленої роботи

У деяких вагонах будуть зняті обмеження на час користування безплатним Wi-Fi, і бездротові сигнали будуть закодовані для гарантії безпеки. Інші додаткові послуги включають м'яку підставку для персонального комп'ютера й особисту перегородку, що відгороджує екран
Оператори швидкісних потягів сінкансен у Японії створюють особливі умови для тих пасажирів, які під час поїздки працюють у віддаленому режимі.
У японських експресах з Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє NHK.
 
Від жовтня залізничні компанії JR Tokai і JR West надаватимуть один вагон у суперекспресі «Нодзомі» для пасажирів, які працюють у віддаленому режимі. Ці потяги пов'язують такі великі японські міста, як Токіо, Осака і Фукуока.
 
"У деяких вагонах будуть зняті обмеження на час користування безплатним Wi-Fi, і бездротові сигнали будуть закодовані для гарантії безпеки. Інші додаткові послуги включають м'яку підставку для персонального комп'ютера й особисту перегородку, що відгороджує екран", - ідеться в повідомленні.
 
Зазначається, що оператори на інших маршрутах сінкансен також тестують подібні послуги.
 
Як зауважує NHK, ці такі заходи вживаються у зв'язку з тим, що дедалі більше людей обирають гнучкий графік роботи в умовах пандемії коронавірусу. Крім того, залізничні компанії сподіваються повернути пасажирів, котрі здійснюють ділові поїздки, адже пандемія призвела до загального зниження кількості користувачів сінкансен.
 
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29 08 2021 12:24
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