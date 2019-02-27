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У Єгипті поїзд врізався в платформу, виникла пожежа: щонайменше 20 загиблих

Ще 40 постраждалих
У Каїрі пасажирський поїзд зійшов з рейок і врізався в платформу на головній залізничній станції столиці.
У Єгипті поїзд врізався в платформу, виникла пожежа: щонайменше 20 загиблих Фото: EPA

У Каїрі пасажирський поїзд зійшов з рейок і врізався в платформ уна головній залізничній станції столиці. Унаслідок зіткнення виникло загорання та стався вибух паливного бака, повідомляє ВВС.


Фото: twitter.com/bestgug


Фото: twitter.com/bestgug

Після вибуху вогонь перекинувся на платформу і прилеглі будівлі.

На місце аварії прибули десятки машин швидкої допомоги і пожежних машин.

Також, в Іспанії поблизу Барселони сталося зіткнення двох пасажирських потягів, в результаті чого одна людина загинула, ще близько сотні людей постраждали.

 
 
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27 02 2019 13:06
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