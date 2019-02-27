CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Каїрі пасажирський поїзд зійшов з рейок і врізався в платформу на головній залізничній станції столиці.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Єгипті поїзд врізався в платформу, виникла пожежа: щонайменше 20 загиблих
Ще 40 постраждалих
Фото: EPA
У Каїрі пасажирський поїзд зійшов з рейок і врізався в платформ уна головній залізничній станції столиці. Унаслідок зіткнення виникло загорання та стався вибух паливного бака, повідомляє ВВС.
Фото: twitter.com/bestgug
Фото: twitter.com/bestgug
Після вибуху вогонь перекинувся на платформу і прилеглі будівлі.
На місце аварії прибули десятки машин швидкої допомоги і пожежних машин.
Також, в Іспанії поблизу Барселони сталося зіткнення двох пасажирських потягів, в результаті чого одна людина загинула, ще близько сотні людей постраждали.
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27 02 2019 13:06 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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