ВІДПОЧИНОК НОВИНИУкраїнські туристи в Єгипті отримали доступ до "гарячої лінії" допомоги та туристичного супроводження українською мовою.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Єгипті відкрили україномовну "гарячу лінію" для туристів
Тепер за номером 196-54 у Єгипті можна українською мовою отримати всі необхідні консультації щодо вашого відпочинку
Фото: luxurytravel.org.ua
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство закордонних справ у Фейсбуці.
"Тепер за номером 196-54 у Єгипті можна українською мовою отримати всі необхідні консультації щодо вашого відпочинку", – йдеться у повідомленні.
Як зазначили у міністерстві, МЗС постійно працює над тим, щоб світ ставав більш відкритим та зручним для українців. Це частина стратегії зовнішньополітичної діяльності України.
Також у МЗС нагадали громадянам, що, плануючи подорож, варто перевірити умови в’їзду та транзиту до іншої країни на інтерактивній мапі міністерства.
Як повідомляв Укрінформ, у липні заступник міністра закордонних справ Дмитро Сенік обговорив із заступницею міністра туризму та пам'яток старовини Арабської Республіки Єгипет Гадою Шалябі створення україномовної "гарячої лінії" для українських туристів для допомоги в екстрених випадках.
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