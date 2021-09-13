У Єгипті відкрили україномовну "гарячу лінію" для туристів

Тепер за номером 196-54 у Єгипті можна українською мовою отримати всі необхідні консультації щодо вашого відпочинку

Українські туристи в Єгипті отримали доступ до "гарячої лінії" допомоги та туристичного супроводження українською мовою.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство закордонних справ у Фейсбуці.

"Тепер за номером 196-54 у Єгипті можна українською мовою отримати всі необхідні консультації щодо вашого відпочинку", – йдеться у повідомленні.

Як зазначили у міністерстві, МЗС постійно працює над тим, щоб світ ставав більш відкритим та зручним для українців. Це частина стратегії зовнішньополітичної діяльності України.

Також у МЗС нагадали громадянам, що, плануючи подорож, варто перевірити умови в’їзду та транзиту до іншої країни на інтерактивній мапі міністерства.

Як повідомляв Укрінформ, у липні заступник міністра закордонних справ Дмитро Сенік обговорив із заступницею міністра туризму та пам'яток старовини Арабської Республіки Єгипет Гадою Шалябі створення україномовної "гарячої лінії" для українських туристів для допомоги в екстрених випадках.