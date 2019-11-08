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У Єрусалимі під час богослужіння сталися сутички з правоохоронцями: є постраждалі

Біля входу на території святині стався конфлікт між мусульманами та іудеями
У Єрусалимі після ранкового молебню на Храмовій горі сталися масові сутички з правоохоронцями.
У Єрусалимі під час богослужіння сталися сутички з правоохоронцями: є постраждалі Фото: telegraf.com.ua

11 серпня відзначається ісламське свято жертвоприношення - Курбан-байрам. Цього ж дня відзначають національний день жалоби та посту Тиша бе-ав у пам'ять про руйнування Першого і Другого храмів в Єрусалимі, повідомляє "Громадське".

Храмова гора, як правило, закрита для немусульманських відвідувачів під час мусульманських свят, але, коли свята перетинаються, деякі єврейські організації звертаються до ізраїльської влади з проханням дозволити вхід єврейським відвідувачам.

На цьому тлі мусульманський вакф оголосив про закриття в період свята Курбан-байрам всіх мечетей Єрусалиму, крім Аль-Акси, щоб не пустити євреїв на Храмову гору. Біля входу на території святині стався конфлікт між мусульманами та іудеями.

Поліція змушена була втрутитися в конфлікт, правоохоронці застосували світлошумові гранати, намагаючись розігнати натовпи мусульман, які протестували проти збору євреїв біля входу на гору. У сутичках постраждали четверо поліцейських та кілька євреїв і мусульман. Врешті іудеїв таки допустили до храму.

Нагадаємо, що заворушення відбулися напередодні ходи іудеїв вулицями Єрусалима у другій половині дня.

 
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