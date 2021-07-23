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У ЄС більше половини дорослих завершили вакцинацію від коронавірусу

Великі показники вакцинації допоможуть захиститися від нових штамів коронавірусу та дають шанси уникнути чергової хвилі епідемії
У ЄС вже понад 200 мільйонів дорослих завершили вакцинацію від коронавірусу.
У ЄС більше половини дорослих завершили вакцинацію від коронавірусу Урсула фон дер Ляєн. Фото: EPA/UPG

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Більше 200 млн дорослих у Євросоюзі вже повністю щеплені. Це майже 55% дорослого населення ЄС", - заявила вона у своєму Twitter.

Президентка Єврокомісії наголосила, що великі показники вакцинації допоможуть захиститися від нових штамів коронавірусу та дають шанси уникнути чергової хвилі епідемії. 

10 липня вона зазначала, що країни ЄС вже отримали достатньо вакцини для щеплення 70% свого дорослого населення, що налічує близько 366 млн осіб.

За останніми даними Єврокомісії, наразі принаймні першою дозою у країнах ЄС та Європейської економічної зони щеплені 68,4% дорослих.

Як свідчить мапа Європейського центру попередження і контролю захворювань (де показники трохи відстають від даних наведених ЄК), найкраще вакцинація просувається у Західній та Північній Європі. Найбільше відстають від решти Румунія та Болгарія. В останній щеплених першою дозою - близько 18%, а завершили вакцинацію близько 16% дорослого населення.

Фото: Європейська правда

Нагадаємо, що майже мільйон французів записалися на вакцинацію після звернення Макрона

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23 07 2021 12:16
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