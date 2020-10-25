У ЄС дозволили продавати "вегетаріанські бургери"

Фермери побоюються, що такий термін введе людей в оману

Європарламент дозволив ресторанам і магазинам у країнах Євросоюзу маркувати продукти як "вегетаріанські бургери" та "вегетаріанські сосиски" попри те, що фермери просили заборонити такі назви.

Фермери стверджували, що використання слів "бургер", "ковбаса" та "стейк" для вегетаріанських продуктів може ввести в оману споживачів, повідомляє "Громадське". Так, люди можуть випадково обрати рослинний замінник замість м'яса, а це нашкодить заробітку фермерів.

У Європарламенті такі побоювання не підтримали та дозволили використовувати термін "вегетаріанський" зі словами "бургер", "ковбаса" та "стейк".

Медики, екологи та виробники вегетаріанських продуктів підтримують рішення Європарламенту, бо вони заявляли, що заборона цих термінів лише стримуватиме людей переходити на рослинну дієту, а це сповільнюватиме досягнення цілей ЄС у галузі охорони навколишнього середовища.

Водночас у Європарламенті заборонили терміни "молочне" та "сирне" для рослинних продуктів, які не містять молоко та сир. Три роки тому вже заборонили в ЄС використовувати назви "соєве молоко" та "веганський сир".

Варто зазначити, що Європарламент не може самостійно запроваджувати заборони для використання слів, але він має визначити свою позицію та обговорити її з країнами-членами ЄС.

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