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ПОЛІТИКА

У ЄС і НАТО немає стратегії щодо рф – міністр Ліпавський

04 квітня 2024, 11:40
У ЄС і НАТО немає стратегії щодо рф – міністр Ліпавський
Він закликає союзників почати нарешті дискусії щодо того, як повинно закінчитися повномасштабне вторгнення.

НАТО та ЄС не мають стратегії щодо росії, вони не ведуть спільні дебати про закінчення війни проти України та загалом не обговорюють це, наголосив глава МЗС Чехії Ян Ліпавський.

Під час інтерв'ю Deutsche Welle він назвав це помилкою, адже такі дискусії необхідно почати. 

Через відсутність стратегії, продовжив міністр, союзники дотримуються тих принципів, які є. Йдеться про територіальну цілісність України, її суверенітет в кордонах 1991 року та право голосу Києва під час встановлення миру з рф. 

"Найбільшою помилкою, яку ми, Захід чи провідні сили, могли б зробити, було б диктувати Україні будь-яке рішення, не запросивши її до участі у цьому процесі, — сказав Ліпавський. — Вони відчують себе зрадженими, а це не призведе до міцного та справедливого миру та безпеки в Європі". 

Нагадаємо, у лютому президент Петр Павел розповів, що Чехія знайшла 800 тисяч боєприпасів за межами ЄС, але потребує фінансування, щоб отримати їх і переправити ЗСУ. Після цього до реалізації їх закупівлі долучилися близько 20 держав. 

НАТОЧехіяЄвросоюзвійна в Україніросія загроза

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