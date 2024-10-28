У ЄС назвали поїздку Орбана до Грузії його "черговою сольною спробою"

Орбана супроводжуватимуть міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, міністр економіки Мартон Надь і міністр фінансів Міхалі Варга.

В ЄС, коментуючи наміри угорського прем’єра Віктора Орбана поїхати до Грузії, заявили, що цей візит слід розцінювати як його особисту ініціативу.

Про це у коментарі Politco розповів неназваний європейський дипломат.

За словами співрозмовника видання, поїздку угорського прем’єра в Грузію слід розуміти тільки як "чергову сольну спробу Орбана, який подорожує в національній якості і, будучи головою Ради, явно не виступає від імені Європейського Союзу перед зовнішнім світом".

Він додав, що якби в ході поїздки Орбан говорив би, що представляє ЄС, "це було б самозванством і нахабною брехнею".

Речник угорського уряду Золтан Ковач написав в X (Twitter), що "офіційний візит" був організований на прохання Грузії.

Орбана супроводжуватимуть міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, міністр економіки Мартон Надь і міністр фінансів Міхалі Варга.

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан планує 28 жовтня відвідати Грузію, де відбулись важливі парламентські вибори.

Раніше Орбан вже привітав правлячу "Грузинську мрію" з перемогою на виборах. Він виклав своє привітання у соцмережі X попри те, що на той момент ЦВК Грузії не встигла опублікувати жодних даних про результати будь-якої партії.