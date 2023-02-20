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У ЄС підтримують спільну закупівлю снарядів для України

20 лютого 2023, 09:40
У ЄС підтримують спільну закупівлю снарядів для України
Таке рішення може бути ухвалене на саміті Європейського союзу вже в березні.

Країни Європейського союзу у наступному місяці можуть домовитися про спільну закупівлю боєприпасів, які надаватимуть Україні. 

Про це повідомляє Bloomberg.

Висунута Естонією ініціатива про боєприпаси міністри закордонних справ країн ЄС можуть обговорити сьогодні, проте остаточне рішення може бути ухвалене на зустрічі лідерів країн блоку, яка відбудеться у березні, пишуть журналісти. 

"Цю ідею підтримали кілька країн Європи, зокрема Нідерланди та Румунія. Можливість спільних закупівель боєприпасів розглядає також президент Франції Еммануель Макрон" - пише американське видання. 

У виданні мовиться., що прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що країна "організує коаліцію щодо фінансування виробництва боєприпасів для України".

Ми вже писали, що Польща готова передати Україні винищувачі, але не F-16 – прем’єр.
ЄСУкраїнабоєпроипаси

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