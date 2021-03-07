НОВИНИВ ЄС 3 липня набула чинності директива, яка забороняє використання певних видів пластикової продукції.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У ЄС почала діяти заборона одноразових пластикових виробів
Директива про пластик одноразового використання встановлює суворі правила щодо зменшення кількості видів продукції та упаковки, які входять до десятки найпопулярніших предметів, що забруднюють європейські пляжі
Фото: gettyimages.com
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.
Директива про пластик одноразового використання встановлює суворі правила щодо зменшення кількості видів продукції та упаковки, які входять до десятки найпопулярніших предметів, що забруднюють європейські пляжі.
Відповідно до директиви, там, де альтернативні варіанти є легкодоступними та доступними за ціною, одноразові пластмасові вироби будуть заборонені. Щодо інших продуктів будуть докладені зусилля, щоб обмежити їх використання за допомогою дизайну та маркування і зобов’язань щодо очищення тих, хто їх виробляє.
Про заборону домовились в 2019 році, і держави-члени ЄС мали два роки, щоб ввести її у своє національне законодавство.
Відповідно до директиви, з 3 липня заборонені наступні одноразові пластикові вироби: ватні палички, столові прибори, тарілки, мішалки, палички для їжі, соломинки, пінополістирол для одноразового використання контейнерів для їжі та напоїв, всі вироби з пластичної оксидно-руйнувальної продукції.
Директива ЄС також передбачає, що в найближчі кілька років набудуть чинності інші заходи.
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