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У ЄС починає діяти нове законодавство щодо контролю безпеки та екологічності авто

Згідно з нововведеннями, нагляд у сфері сутттєво посилиться
"Нове законодавство покращить якість та незалежність сертифікації і тестування авто, посилить перевірки автомобілів, які вже є на ринку ЄС та посилить систему контролю на європейському рівні в цілому", - зазначають у пресрелізі Єврокомісії.
У ЄС починає діяти нове законодавство щодо контролю безпеки та екологічності авто Фото: з вільних джерел

У ЄС завтра, 1 вересня, набирає чинності нове законодавство щодо контролю безпеки та екологічності нових автомобілів, прийняте у травні 2018 року.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні на сайті ЄК.

Згідно з нововведеннями, нагляд у сфері сутттєво посилиться. "Нове законодавство покращить якість та незалежність сертифікації і тестування авто, посилить перевірки автомобілів, які вже є на ринку ЄС та посилить систему контролю на європейському рівні в цілому", - зазначають у пресрелізі Єврокомісії.

"Відтепер Єврокомісія зможе здійнювати перевірки (нових) авто, ініціювати відкликання авто у межах всього ЄС та накладати штрафи у розмірі до 30 тисяч євро за автомобіль, якщо правила порушено… Це має підвищити впевненість споживачів, посилити єдиний ринок і підтримати у довгостроковій перспективі глобальну конкурентоспроможність європейської автомобільної індустрії", - зазначає єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон.

Серед ключових нововведень - нова система незалежного тестування автомобілів перед допуском на ринок, у тому числі додатковий перегляд дозволів на експлуатацію, виданих національними органами.

По-друге, це контроль за автомобілями, які вже потрапили на ринок для продажу. Передбачається, що країни-члени повинні будуть регулярно здійснювати перевірку певної кількості авто та вживати заходів проти порушників, не чекаючи реакції органу, який видав дозвіл на експлуатацію. 

Крім того, Єврокомісія зможе здійснювати перевірки авто, відкликати моделі, у яких виявили проблеми, у межах всього ЄС та карати виробників штрафами на суми до 30 тисяч євро за кожне авто, яке не відповідає нормам і стандартам ЄС з безпеки та екології. Досі такі заходи могли вживати тільки національні органи влади. 

Нові правила Єврокомісія запропонувала ще у 2016 році, на тлі скандалу з "дизельгейтом". Нагадаємо, йдеться про встановлення на автомобілях Volkswagen з дизельними двигунами програмного забезпечення, що спотворювало дані про вихлопи. 

Європарламент та Рада ЄС схвалили нове законодавство у 2018 році.

Нагадаємо, що голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебрейесус заявив, що відновлення економіки повинно відбуватися тільки відповідно до "зелених", екологічних принципів.

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31 08 2020 14:53
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