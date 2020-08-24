CУСПІЛЬСТВО НОВИНИГолова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебрейесус заявив, що відновлення економіки повинно відбуватися тільки відповідно до "зелених", екологічних принципів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ВООЗ: відновлення економіки повинно відбуватися тільки відповідно до екологічних принципів
Пандемія - це нагадування про те, що здоров'я і економіка нероздільні, заявив він, нагадавши, що в травні ВООЗ опублікувала "Маніфест здорового і "зеленого" відновлення економіки"
Фото: Espresso TV
Про це повідомляє центр новин ООН, пише "Економічна правда".
Пандемія - це нагадування про те, що здоров'я і економіка нероздільні, заявив він, нагадавши, що в травні ВООЗ опублікувала "Маніфест здорового і "зеленого" відновлення економіки".
З тих пір, повідомив глава ВООЗ, 40 мільйонів працівників медицини з 90 країн направили листи лідерам країн "великої двадцятки" із закликом підійти до відновлення після пандемії і карантину саме з таких позицій.
Нагадаємо, що економіка єврозони увійшла в рецесію
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24 08 2020 09:54 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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