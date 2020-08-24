ВООЗ: відновлення економіки повинно відбуватися тільки відповідно до екологічних принципів

Пандемія - це нагадування про те, що здоров'я і економіка нероздільні, заявив він, нагадавши, що в травні ВООЗ опублікувала "Маніфест здорового і "зеленого" відновлення економіки"

Голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебрейесус заявив, що відновлення економіки повинно відбуватися тільки відповідно до "зелених", екологічних принципів.

Про це повідомляє центр новин ООН, пише "Економічна правда".

Пандемія - це нагадування про те, що здоров'я і економіка нероздільні, заявив він, нагадавши, що в травні ВООЗ опублікувала "Маніфест здорового і "зеленого" відновлення економіки".

З тих пір, повідомив глава ВООЗ, 40 мільйонів працівників медицини з 90 країн направили листи лідерам країн "великої двадцятки" із закликом підійти до відновлення після пандемії і карантину саме з таких позицій.

Нагадаємо, що економіка єврозони увійшла в рецесію