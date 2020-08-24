Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

ВООЗ: відновлення економіки повинно відбуватися тільки відповідно до екологічних принципів

Пандемія - це нагадування про те, що здоров'я і економіка нероздільні, заявив він, нагадавши, що в травні ВООЗ опублікувала "Маніфест здорового і "зеленого" відновлення економіки"
Голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебрейесус заявив, що відновлення економіки повинно відбуватися тільки відповідно до "зелених", екологічних принципів.
ВООЗ: відновлення економіки повинно відбуватися тільки відповідно до екологічних принципів Фото: Espresso TV

Про це повідомляє центр новин ООН, пише "Економічна правда".

Пандемія - це нагадування про те, що здоров'я і економіка нероздільні, заявив він, нагадавши, що в травні ВООЗ опублікувала "Маніфест здорового і "зеленого" відновлення економіки".

З тих пір, повідомив глава ВООЗ, 40 мільйонів працівників медицини з 90 країн направили листи лідерам країн "великої двадцятки" із закликом підійти до відновлення після пандемії і карантину саме з таких позицій.

Нагадаємо, що економіка єврозони увійшла в рецесію

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 08 2020 09:54
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Нова еліта" пропонує проведення оффлайн зустрічей: чесного і відкритого, сміливого діалогу віч-на-віч

"Нова еліта" пропонує проведення оффлайн зустрічей: чесного і відкритого, сміливого діалогу віч-на-віч

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.