У ЄС попередили Грузію про наслідки у разі смерті Саакашвілі

Вступ Грузії до Європейського союзу безпосередньо пов'язаний із справою екс-президента країни Міхеїлом Саакашвілі. У разі його смерті у в'язниці Тбілісі може забути про членство.

Про це заявив депутат Європарламенту Яцек Саріуш-Вольський, з посиланням на "Грузія Online".

"Паралелі між справою Саакашвілі та вступом Грузії до Євросоюзу мають фундаментальне значення. Вони нероздільні. Європарламент ніколи не підтримає вступ Грузії до Євросоюзу, якщо затриманий екс-президент помре у в'язниці", - заявив депутат.

Нагадаємо, 20 грудня президент України Володимир Зеленський закликав уряд Грузії ухвалити рішення, яке дозволить відправити ув'язненого екс-президента країни Міхеїла Саакашвілі на лікування за кордон. До цього заклику приєдналася президент Молдови.

Раніше повідомлялось, що Грузія виділила кошти на генератори для України.