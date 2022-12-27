У ЄС попередили Грузію про наслідки у разі смерті Саакашвілі
Про це заявив депутат Європарламенту Яцек Саріуш-Вольський, з посиланням на "Грузія Online".
"Паралелі між справою Саакашвілі та вступом Грузії до Євросоюзу мають фундаментальне значення. Вони нероздільні. Європарламент ніколи не підтримає вступ Грузії до Євросоюзу, якщо затриманий екс-президент помре у в'язниці", - заявив депутат.
Нагадаємо, 20 грудня президент України Володимир Зеленський закликав уряд Грузії ухвалити рішення, яке дозволить відправити ув'язненого екс-президента країни Міхеїла Саакашвілі на лікування за кордон. До цього заклику приєдналася президент Молдови.
Раніше повідомлялось, що Грузія виділила кошти на генератори для України.