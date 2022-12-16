Грузія виділила кошти на генератори для України

Після скандалу щодо надання гуманітарної допомоги Україні, уряд Грузії все ж прийняв рішення надати генератори для українців.

Про це повідомляє "Новости-Грузия".

Міністерство економіки Грузії повідомило, що відповідно до постанови уряду, на придбання генераторів для України виділено 1,5 мільйона ларі, що становить близько 562 тисячі доларів.

Генератори різного типу будуть відправлені до України як гуманітарна допомога, нині йде пошук компаній-постачальників та оформлення закупівель.

Зазначимо, на прохання України про допомогу мешканці Грузії відреагували швидше, ніж влада. Близько чотирьох тисяч людей за два тижні зібрали гроші на партію малих генераторів, які вже відправлені до Києва.

Нагадаємо, тимчасовий повірений у справах України в Грузії Андрій Касьянов заявляв, що Грузія місяць не відповідала на прохання України щодо передачі генераторів. Раніше повідомлялось, що Австрія перерахує 5 млн євро для енергетичної підтримки України