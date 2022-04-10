У ЄС ухвалили закон про універсальний зарядний пристрій

Порт USB Type-C стане новим стандартом для всіх портативних гаджетів, які продаються на території Євросоюзу.

Про це повідомила прес-служба ЄП.

Зазначається, що незалежно від виробника до кінця 2024 року всі нові мобільні телефони, планшети, цифрові фотоапарати, навушники та гарнітури, портативні ігрові приставки та портативні колонки, електронні книги, клавіатури, миші, портативні навігаційні системи, навушники-вкладиші, які заряджаються через провідний кабель і працюють з потужністю до 100 Вт, повинні бути оснащені портом USB Type-C.

З весни 2026 року ця вимога поширюватиметься і на ноутбуки.

Новий закон є частиною ширших зусиль ЄС щодо скорочення електронних відходів та надання споживачам можливості робити раціональніший вибір.

"Згідно з новими правилами, споживачам більше не знадобиться новий зарядний пристрій щоразу під час купівлі нового пристрою, оскільки вони зможуть використовувати один для цілої низки портативних електронних пристроїв малого та середнього розміру", - наголошується в прес-релізі.

Крім того, всі пристрої, що підтримують швидке зарядження, тепер матимуть однакову швидкість заряджання.

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