НОВИНИЩодня понад 20 000 співаків додають нові пісніПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Музичний сервіс Apple налічує вже понад 100 млн пісень
Фото: Apple
Американська компанія Apple оголосила, що її стримінговий музикальний сервіс Apple Music нараховує вже понад 100 млн пісень.
Про це йдеться у прес-релізі компанії.
"За двадцять один рік після винаходу iTunes і дебюту оригінального iPod ми перейшли від 1000 пісень у вашій кишені до в 100 000 разів більше в Apple Music. Це феноменальне зростання за будь-яким показником. Уся історія, сьогодення та майбутнє музики у вас під рукою або доступне за допомогою голосової команди", - заявили в Apple.
У компанії додали, що сьогодні в будь-якій точці світу, у 167 країнах і регіонах доступних на Apple Music, будь-який виконавець може записати пісню та випустити її по всьому світу.
"Щодня понад 20 000 співаків і авторів пісень додають нові пісні в Apple Music - пісні, які роблять наш каталог ще кращим, ніж він був днем раніше", - заявили в Apple.
За даними Engadget, головний конкурент Apple Music - Spotify стверджує, що має «понад 80 мільйонів треків».
Після запуску в червні 2015 року, Apple Music мала 30 мільйонів пісень в каталозі.
Раніше повідомлялося, що три чверті найпопулярніших пісень в Україні англо- та україномовні.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
04 10 2022 13:29 МЕДІА
- ФОТО Xiaomi представила новий смартфон
- ФОТО У Запоріжжі волонтери встановили 2,5-тонний бронежилет
- ВІДЕО Космічний корабель NASA DART атакував астероїд під час першого випробування захисту планети
- Вчені зробили реконструкцію облич людей з 13 століття
- Україна відмовилася від будь-яких переговорів з путіним – Офіційно
СТАТТІ