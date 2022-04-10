Музичний сервіс Apple налічує вже понад 100 млн пісень

Щодня понад 20 000 співаків додають нові пісні

Американська компанія Apple оголосила, що її стримінговий музикальний сервіс Apple Music нараховує вже понад 100 млн пісень.

"За двадцять один рік після винаходу iTunes і дебюту оригінального iPod ми перейшли від 1000 пісень у вашій кишені до в 100 000 разів більше в Apple Music. Це феноменальне зростання за будь-яким показником. Уся історія, сьогодення та майбутнє музики у вас під рукою або доступне за допомогою голосової команди", - заявили в Apple.

У компанії додали, що сьогодні в будь-якій точці світу, у 167 країнах і регіонах доступних на Apple Music, будь-який виконавець може записати пісню та випустити її по всьому світу.

"Щодня понад 20 000 співаків і авторів пісень додають нові пісні в Apple Music - пісні, які роблять наш каталог ще кращим, ніж він був днем раніше", - заявили в Apple.

За даними Engadget, головний конкурент Apple Music - Spotify стверджує, що має «понад 80 мільйонів треків».

Після запуску в червні 2015 року, Apple Music мала 30 мільйонів пісень в каталозі.