Три чверті найпопулярніших пісень в Україні англо- та україномовні - рейтинг

Користувачів мережі обурив актуальний перелік найпопулярніших пісень, які прослуховують в додатку Apple Music на території України. Після аналізу топ-100 композицій з'ясувалося, що майже чверть з них авторства російських виконавців.

В умовах повномасштабної війни та масових закликів просувати український контент російськомовні треки все ж повністю не зникли з плейлистів громадян України. Про це написали редактори українського медіа Svoi Ukraine в Instagram.

Автори допису наголосили на тому, що прослуховування треків російських артистів впливає на фінансування війни Росії проти України, адже співаки платять податки, які в тому числі йдуть на утримання армії.

В українському топ-100 пісень з'явились такі зірки як Єгор Крід, Анна Асті, MiyaGi & Andy Panda, Marcul та інші, які не засудили геноцид українців та продовжують розважати росіян.

Проте серед авторів пісень є й ті, які звикли створювати контент російською, але не платять податки в РФ. Зокрема, йдеться про українських російськомовних артистів, або знаменитостей з інших країн.

Наприклад, в чарт потрапили кілька композицій репера Скриптоніта з Казахстану, який закрив бізнес в Росії та повернувся на батьківщину, де збирає гроші на потреби українців. Також українцям сподобався трек білоруса Макса Коржа, який пропагує ідею про "дружні народи", проте платить податки уряду Лукашенка.

Утім, близько 75% у переліку найпопулярніших пісень в Україні складають англомовні треки та ті, що написані вітчизняними авторами. Однак цей результат видався багатьом українцям недостатнім, тому вони висловили свої обурення в коментарях.

Користувачі обурилися в коментарях

"Громадяни, ви що зовсім?" "Якщо люди ще досі слухають будь-що москальське, то будьте певні – вони не сповна розуму", "Мабуть, вас просто не торкнулася війна, якщо ви і далі слухаєте російське", "Та ви їм нічого не поясните, цим довбой*бам все і постійно "какая разница", – йдеться в повідомленнях.