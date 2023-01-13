У ЄС відкрили перший материковий космодром

Космодром біля шведського міста Кіруна має доповнити можливості ЄС із запуску супутників із космодрому у Французькій Гвіані.

Влада Євросоюзу та шведський король Карл XVI Густав урочисто відкрили перший на материковій частині Євросоюзу космодром для запуску супутників. Про це повідомляє AP у п'ятницю, 13 січня.

Вказано, що новий об'єкт у космічному центрі Есрейндж поблизу шведського міста Кіруна має доповнити поточні можливості ЄС із запуску супутників із космодрому у Французькій Гвіані.

Під час виступу президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що малі супутники мають вирішальне значення для відстеження стихійних лих у режимі реального часу та у світлі війни росії в Україні допомагають гарантувати глобальну безпеку.

"Сьогодні ми знаємо, що відважні українські військові ефективно використовують малі супутники для відстеження переміщень російських військ", - сказала вона.

Перший запуск супутника з космодрому у Швеції очікується наступного року.

Раніше повідомлялось, що NASA показало чотири місяці життя Сонця за одну годину.