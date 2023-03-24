У ЄС відзначили покращення у виконанні Україною антикорупційних рекомендацій

GRECO зауважила, що українська влада не відмовилася від виконання умов через війну.

Група держав Ради Європи проти корупції (GRECO) вважає, що українська влада досягла "певних покращень" у виконанні рекомендацій, наданих їй у 2017 році щодо боротьби з корупцією з боку народних депутатів, суддів і прокурорів.

Про це йдеться у новій оцінці прогресу нашої держави, опублікованій органом Ради Європи 24 березня.

Згідно з висновком GRECO, Україна задовільно впоралася з 15 із 31 рекомендації. Ще дев’ять були виконані частково, а сім – взагалі не виконані.

Там додали, що поточний рівень відповідності рекомендаціям більше не є "глобально незадовільним", як це було за оцінкою від квітня минулого року.

Експерти висловили думку, що наша країна продемонструвала "тверду прихильність" до роботи Групи держав у надзвичайно складний для себе час на тлі російського вторгнення.

"Військовий час призвів до необхідності запровадження воєнного стану, надзвичайного стану та перегляду пріоритетів. У такому контексті примітно, що Україна все одно продовжила роботу над виконанням рекомендацій GRECO. Хоча попереду ще залишається робота, як зазначено в цьому звіті, вчасне надання Україною інформації до GRECO, як і повідомлений прогрес, заслуговують похвали", – йдеться у звіті.

Група держав Ради Європи проти корупції також звернулася до Києва із закликом надати доповідь щодо заходів з імплементації невиконаних рекомендацій до 31 березня 2024 року.

Раніше повідомлялось, що Україна отримуватиме дані щодо діяльності в Чехії російського бізнесу, який підтримує війну.