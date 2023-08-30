У ЄС впевнені, що "вагнерівці" продовжать свою діяльність в Африці

росія зберігає вплив на країни Африки за допомогою пропаганди та бойовиків ПВК "Вагнера".

Найманці ПВК "Вагнера" можуть швидко знайти заміну своєму померлому ватажку Євгену Прігожину та продовжити свою діяльність в Африці.

Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Борель, якого цитує The Guardian.

Виступаючи перед журналістами після зустрічі міністрів оборони ЄС в Іспанії, Боррель сказав, що, незважаючи на загибель ватажка ПВК Євгена Прігожина в авіакатастрофі, він "впевнений, що вони швидко знайдуть йому заміну".

Голова дипломатії ЄС вважає, що "вагнерівці" продовжать свою діяльність в Африці, тому що це "збройне крило росії".

"Вони ("вагнерівці" - ред.) продовжать служити путіну і робити те, що вони роблять, що, безумовно, не сприяє миру в Сахелі або захисту прав і свобод в Сахелі", - додав Боррель.

23 серпня літак ПВК "Вагнера" розбився неподалік резиденції російського диктатора путіна на Валдаї. Тоді загинули десять людей. російська влада стверджує, що серед пасажирів був Євген Прігожин.

При цьому у Білому домі натякають, що путін може бути причетний до загибелі Прігожина, оскільки кремля має довгу історію вбивства опонентів.

У кремлі заявили, що літак Прігожина могли збити навмисно.