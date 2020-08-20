У ЄС вимагають покарати винних в можливому отруєнні Навального Борель побажав російському політику якнайшвидшого і повного одужання

Верховний представник Європейського союзу у закордонних справах Жозеп Боррель вимагає притягнути винних до відповідальності, якщо інформація про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального підтвердиться. Він побажав російському політику якнайшвидшого і повного одужання.

Фото: Жозеп Боррель (flickr.com fotomaec)

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