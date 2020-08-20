ПОЛІТИКА НОВИНИВерховний представник Європейського союзу у закордонних справах Жозеп Боррель вимагає притягнути винних до відповідальності, якщо інформація про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального підтвердиться. Він побажав російському політику якнайшвидшого і повного одужання.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У ЄС вимагають покарати винних в можливому отруєнні Навального
Борель побажав російському політику якнайшвидшого і повного одужання
Фото: Жозеп Боррель (flickr.com fotomaec)
Про це Жозеп Боррель написав у своєму Twitter, передає РБК - Україна.
"Стурбований чути про ймовірне отруєння Олексія Навального. Якщо це буде підтверджено, винні мають бути притягнуті до відповідальності", - написав дипломат.
Нагадаємо, що російський опозиціонер Олексій Навальний знаходиться у важкому стані. Про те, чи було це отруєння, лікарі поки не говорять.
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