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ПОЛІТИКА НОВИНИ

У ЄС вимагають покарати винних в можливому отруєнні Навального

Борель побажав російському політику якнайшвидшого і повного одужання
Верховний представник Європейського союзу у закордонних справах Жозеп Боррель вимагає притягнути винних до відповідальності, якщо інформація про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального підтвердиться. Він побажав російському політику якнайшвидшого і повного одужання.
У ЄС вимагають покарати винних в можливому отруєнні Навального Фото: Жозеп Боррель (flickr.com fotomaec)

Про це Жозеп Боррель написав у своєму Twitter, передає РБК - Україна.

"Стурбований чути про ймовірне отруєння Олексія Навального. Якщо це буде підтверджено, винні мають бути притягнуті до відповідальності", - написав дипломат.

Нагадаємо, що російський опозиціонер Олексій Навальний знаходиться у важкому стані. Про те, чи було це отруєння, лікарі поки не говорять.

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20 08 2020 15:20
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