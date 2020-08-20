Лікарі не впевнені, що Навального отруїли. Його стан важкий

Російський опозиціонер Олексій Навальний знаходиться у важкому стані. Про те, чи було це отруєння, лікарі поки не говорять.

Про це на брифінгу повідомив лікар Омської лікарні, де перебуває Навальний, Анатолій Калініченко, передає РБК - Україна.

За його словами, зараз лікарі вивчають кілька діагнозів, які могли стати причиною стану опозиціонера.

"Пацієнт знаходиться у нас в лікарні. Стан його важкий. Знаходиться на апараті ШВЛ, але стан його стан стабільний. Є кілька діагнозів, які уточнюються. Проводяться консультації. Протягом сьогоднішнього дня ми точно визначимося з діагнозом", - повідомив Калініченко.

Він зазначив, що поки немає точної впевненості, що причиною його стану є отруєння.

"Отруєння розглядається, як одна з можливих причин погіршення стану. Але можуть бути і інші. Більш докладно я не можу повідомити", - додав лікар.

Нагадаємо, що Російський опозиційний політик Олексій Навальний знаходиться в лікарні в стані коми. При цьому лікарі поки нічого не коментують.