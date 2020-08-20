Лікарі не впевнені, що Навального отруїли. Його стан важкий
Про це на брифінгу повідомив лікар Омської лікарні, де перебуває Навальний, Анатолій Калініченко, передає РБК - Україна.
За його словами, зараз лікарі вивчають кілька діагнозів, які могли стати причиною стану опозиціонера.
"Пацієнт знаходиться у нас в лікарні. Стан його важкий. Знаходиться на апараті ШВЛ, але стан його стан стабільний. Є кілька діагнозів, які уточнюються. Проводяться консультації. Протягом сьогоднішнього дня ми точно визначимося з діагнозом", - повідомив Калініченко.
Він зазначив, що поки немає точної впевненості, що причиною його стану є отруєння.
"Отруєння розглядається, як одна з можливих причин погіршення стану. Але можуть бути і інші. Більш докладно я не можу повідомити", - додав лікар.
Нагадаємо, що Російський опозиційний політик Олексій Навальний знаходиться в лікарні в стані коми. При цьому лікарі поки нічого не коментують.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Навального госпіталізували з отруєнням
- ВІДЕО Тіхановська записала ще одне відеозвернення
- ВІДЕО Кулеба: Україна та Молдова реанімували діалог з проблемних питань
- Скриньку Пандори відкрили: як "державні гарантії" можуть привести Україну до нової економічної кризи
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі