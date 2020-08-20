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Навальний впав у кому

Російський опозиціонер підключений до апарату ШВЛ
Російський опозиційний політик Олексій Навальний знаходиться в лікарні в стані коми. При цьому лікарі поки нічого не коментують.
Навальний впав у кому facebook.com/navalny1

Про це у Twitter написала прес-секретар Навального Кіра Ярмиш, передає РБК - Україна.

За її словами, зараз політик підключений до апарату штучної вентиляції легенів. При цьому лікарі обіцяли дати інформацію кілька годин тому, однак досі немає жодних результатів аналізів або будь-якої інформації про причини отруєння.

"Олексій раніше на апараті ШВЛ. Він в комі у важкому стані. Результатів аналізів поки немає", - написала Ярмиш.

Нагадаємо, що російський опозиційний політик Олексій Навальний потрапив у реанімацію з отруєнням. Його підключили до апарату штучної вентиляції легенів.

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20 08 2020 10:40
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