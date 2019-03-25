У ЄС з 2015 року зафіксували 5 тис. випадків російської дезінформації

Спеціальна європейська група боротьби з фальшивими прокремлівськими повідомленнями зафіксувала з 2015 року понад 5 тис. випадків російської дезінформації. Понад 2 тис. випадків стосувалися України.

Зокрема, експерти ЄС визначили, що дезінформаційна кампанія стосовно Азовського моря почалася майже за рік до листопадової атаки російських прикордонників на українські кораблі. Спочатку прокремлівські ЗМІ повідомили, що Україна поглибила дно Азовського моря для флоту НАТО, пізніше - що київська влада інфікувала море вірусом холери.

Також з'являлася інформація про те, що Сполучені Штати працюють над планами розпалювання сутичок між РФ і Україною біля Азовського моря з 1990-х років, повідомляє "Польське радіо".

У доповіді майже 1200 випадків поширення брехливої інформації стосувалися США, третє місце зайняв Європейський Союз - 700 випадків, з них понад 120 - на тему Польщі.

Йдеться про звинувачення в агресивній поведінці щодо Сходу, про територіальні вимоги стосовно України і мрії відновити імперію. Понад 400 випадків російської дезінформації було присвячено НАТО та Сирії, трохи менше - міграції і приблизно 40 - "Брекзиту".

Нагадаємо, російський пропагандист Дмитро Кисельов у своїй програмі показав як російські гіперзвукові ракети "Циркон" летять на такі мішені, як Пентагон чи заміська резиденція президента США Кемп-Девід.