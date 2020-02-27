У Єврокомісії вважають, що спалах коронавірусу може викликати новий економічний спад
Про це повідомив єврокомісар з питань економіки Паоло Джентілоні під час презентації сезонної доповіді щодо показників економічного та соціального розвитку країн ЄС, повідомляє "Громадське".
"Якщо наші передбачення матеріалізуються навіть частково, ми матимемо економічний спад. Ми знаємо, що зараз на Китай припадає 18 відсотків від глобального ВНП - цей показник становив 4 відсотки під час спалаху атипової пневмонії SARS (2003 рік - ред.). Але точна оцінка і прогноз на цей час ще не є можливими", - заявив Єврокомісар.
У Єврокомісії зазначають, що наразі не роблять точних прогнозів того, як коронавірус вплине на економіку, адже ситуація з поширенням хвороби щодня розвивається.
Зазначимо, що у Міжнародному валютному фонді повідомляли, що коронавірус може спричинити уповільнення зростання світової економіки, а не її спад, як вважають в Єврокомісії.
Нагадаємо, що Єврокомісія виділила €232 млн на боротьбу з китайським коронавірусом.
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