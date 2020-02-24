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Єврокомісія виділила €232 млн на боротьбу з китайським коронавірусом

Частину цих коштів виділять одразу на різні сфери, а решту — найближчими місяцями
Європейська комісія виділила 232 мільйони євро на глобальні заходи зі стримування поширення китайського коронавірусу.
Єврокомісія виділила €232 млн на боротьбу з китайським коронавірусом Фото: Михайло Гема / iPress.ua

Про це йдеться в заяві Єврокомісії,передає "Громадське".

Частину цих коштів виділять одразу на різні сфери, а решту — найближчими місяцями.

  • 232 мільйони євро виділять таким чином:
  • 114 мільйонів для Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо підвищення глобальної готовності у протистоянні вірусу, 
  • 15 мільйонів євро для Африки, зокрема для Інституту Пастера Дакара у Сенегалі для підтримки швидкої діагностики та епідеміологічного нагляду,
  • 100 мільйонів євро, з яких 90 мільйонів — на державно-приватне партнерство з фармацевтичною промисловістю у пошуках вакцини, 10 мільйонів — на дослідницькі проєкти з епідеміології, діагностики, терапії та клінічного ведення в області локалізації і профілактики,
  • 3 мільйони євро на організацію рейсів для евакуації європейських громадян із Китаю.

За останніми даними, найбільша кількість інфікованих у Європі — в Італії. Там зафіксували 157 пацієнтів з коронавірусом.

Нагадаємо, що Китай дозволив здоровим людям, які не мають симптомів інфікування коронавірусом, виїжджати з Уханя — місто закрили на карантин місяць тому, щоб завадити поширенню коронавірусу.

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24 02 2020 14:00
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