CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЄвропейська комісія виділила 232 мільйони євро на глобальні заходи зі стримування поширення китайського коронавірусу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Єврокомісія виділила €232 млн на боротьбу з китайським коронавірусом
Частину цих коштів виділять одразу на різні сфери, а решту — найближчими місяцями
Фото: Михайло Гема / iPress.ua
Про це йдеться в заяві Єврокомісії,передає "Громадське".
Частину цих коштів виділять одразу на різні сфери, а решту — найближчими місяцями.
- 232 мільйони євро виділять таким чином:
- 114 мільйонів для Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо підвищення глобальної готовності у протистоянні вірусу,
- 15 мільйонів євро для Африки, зокрема для Інституту Пастера Дакара у Сенегалі для підтримки швидкої діагностики та епідеміологічного нагляду,
- 100 мільйонів євро, з яких 90 мільйонів — на державно-приватне партнерство з фармацевтичною промисловістю у пошуках вакцини, 10 мільйонів — на дослідницькі проєкти з епідеміології, діагностики, терапії та клінічного ведення в області локалізації і профілактики,
- 3 мільйони євро на організацію рейсів для евакуації європейських громадян із Китаю.
За останніми даними, найбільша кількість інфікованих у Європі — в Італії. Там зафіксували 157 пацієнтів з коронавірусом.
Нагадаємо, що Китай дозволив здоровим людям, які не мають симптомів інфікування коронавірусом, виїжджати з Уханя — місто закрили на карантин місяць тому, щоб завадити поширенню коронавірусу.
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