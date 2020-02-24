НОВИНИКитай дозволив здоровим людям, які не мають симптомів інфікування коронавірусом, виїжджати з Уханя — місто закрили на карантин місяць тому, щоб завадити поширенню коронавірусу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Китай дозволив здоровим людям виїжджати з ізольованого Уханя
Причиною для виїзду може бути потреба у лікуванні в іншому місці, але не хвороб спричинених коронавірусом, або «інші вагомі причини»
Фото: з вільних джерел
Про це передає The Guardian з посиланням на офіційний акаунт міста у WeChat,передає "Громадське".
Причиною для виїзду може бути потреба у лікуванні в іншому місці, але не хвороб спричинених коронавірусом, або «інші вагомі причини». Виїхати дозволять людям, у яких не виявили коронавірус, та які не контактували з інфікованими.
Нагадаємо, що кількість інфікованих китайським коронавірусом у світі зросла до 78 767. З початку спалаху коронавірусу від хвороб, спричинених інфекцією, померла 2461 людина. Водночас 23 196 пацієнтів вилікувались.
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