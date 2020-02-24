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Китай дозволив здоровим людям виїжджати з ізольованого Уханя

Причиною для виїзду може бути потреба у лікуванні в іншому місці, але не хвороб спричинених коронавірусом, або «інші вагомі причини»
Китай дозволив здоровим людям, які не мають симптомів інфікування коронавірусом, виїжджати з Уханя — місто закрили на карантин місяць тому, щоб завадити поширенню коронавірусу.
Китай дозволив здоровим людям виїжджати з ізольованого Уханя Фото: з вільних джерел

Про це передає The Guardian з посиланням на офіційний акаунт міста у WeChat,передає "Громадське".

Причиною для виїзду може бути потреба у лікуванні в іншому місці, але не хвороб спричинених коронавірусом, або «інші вагомі причини». Виїхати дозволять людям, у яких не виявили коронавірус, та які не контактували з інфікованими.

Нагадаємо, що кількість інфікованих китайським коронавірусом у світі зросла до 78 767. З початку спалаху коронавірусу від хвороб, спричинених інфекцією, померла 2461 людина. Водночас 23 196 пацієнтів вилікувались.

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24 02 2020 12:20
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