Китай дозволив здоровим людям виїжджати з ізольованого Уханя Причиною для виїзду може бути потреба у лікуванні в іншому місці, але не хвороб спричинених коронавірусом, або «інші вагомі причини»

Китай дозволив здоровим людям, які не мають симптомів інфікування коронавірусом, виїжджати з Уханя — місто закрили на карантин місяць тому, щоб завадити поширенню коронавірусу.

Фото: з вільних джерел

Про це передає The Guardian з посиланням на офіційний акаунт міста у WeChat,передає "Громадське". Причиною для виїзду може бути потреба у лікуванні в іншому місці, але не хвороб спричинених коронавірусом, або «інші вагомі причини». Виїхати дозволять людям, у яких не виявили коронавірус, та які не контактували з інфікованими. Нагадаємо, що кількість інфікованих китайським коронавірусом у світі зросла до 78 767. З початку спалаху коронавірусу від хвороб, спричинених інфекцією, померла 2461 людина. Водночас 23 196 пацієнтів вилікувались.

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