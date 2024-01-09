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ПОЛІТИКА

У Європарламенті хочуть позбавити Угорщину права голосу в Раді ЄС

09 січня 2024, 18:51
У Європарламенті хочуть позбавити Угорщину права голосу в Раді ЄС
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
Депутат наголосив, що механізм ухвалення рішень у ЄС застряг через Віктора Орбана.

У Європейському парламенті ініціювали петицію для позбавлення прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана права голосу в Раді ЄС.

Про це повідомляє депутат Європарламенту Петрі Сарвамаа.

"Це рішуче відрізняється від усього, що ми робили досі щодо Угорщини - процедура, передбачена частиною 2 статті 7 Договору про ЄС, ніколи не була ініційована", - йдеться в заяві.

Депутат наголосив, що механізм ухвалення рішень у ЄС застряг через Віктора Орбана.

"Зараз або ніколи. Єдиний спосіб змусити його працювати - позбавити Орбана права голосу в Раді", - додав він.

Також євродепутат вважає, що таким чином можна буде продемонструвати неприпустимість шантажу в ЄС. У членів Євросоюзу є час до п'ятниці, щоб підписати петицію, яку Сарвамаа назвав історичною, після чого її буде надіслано голові Європарламенту Роберті Мецолі.

Петиція з'явилась після того, як голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, що достроково залишить свою посаду, щоб балотуватися в Європарламент. Це може посилити роль Орбана в ЄС: він тимчасово головуватиме в Єврораді в разі, якщо лідери Євросоюзу не знайдуть заміну Мішелю.

Politico писало, що Угорщина готова піти на компроміс щодо допомоги Україні за умови, що фінансування переглядатиметься щорічно.

ЄСУгорщинадопомога УкраїніОрбан

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