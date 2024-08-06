У Європарламенті вимагають від Німеччини та ЄС більшої підтримки України

Голова комітету з оборони Європарламенту наголосила, що Європа не повинна опускати руки.

Голова комітету з оборони Європарламенту Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн закликає уряди Німеччини та інших країн Європейського Союзу збільшити обсяги постачання зброї Україні.

Про це повідомляє ZDF.

Крім цього, вона закликала Захід вжити додаткових заходів для підвищення ефективності американських винищувачів F-16, нещодавно поставлених в Україну.

"Це важливий сигнал і ефективна підтримка, що F-16 нарешті поставляються", - заявила політик.

Штрак-Ціммерманн наголосила, що Європа не повинна опускати руки.

"Усі держави - не тільки Німеччина - повинні зробити все можливе, щоб захистити Україну і дати їй можливість продовжувати захищати себе", - зазначила вона.

На її думку, це включає як підтримку підрозділів ППО, так і постачання крилатих ракет Taurus, незалежно від думки канцелярії Німеччини.

Наприкінці липня Україна одержала перші винищувачі F-16 від західних партнерів.

Точна кількість літаків в Україні поки що невідома. The Times повідомило, що Україна отримала шість літаків від Нідерландів,тоді як The Economist стверджує, що в Україну прибули перші десять винищувачів F-16. Ще 10 літаків мають надійти до України до кінця року, а решта обіцяних літаків поставлятиметься партіями у 2025 році.