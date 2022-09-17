У Європі вперше за 13 місяців зріс попит на нові авто - Bloomberg

Вперше з липня 2021 року на європейському авторинку зафіксовано місячний приріст реєстрації нових автомобілів.

Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на дані Європейської асоціації автовиробників.

Повідомляється, що в ЄС зареєстровано 748 961 авто у серпні 2022 року, що на 3,4% більше за показник серпня 2021 року.

Найбільше зростання продажів показала німецька Mercedes-Benz – плюс 16% порівняно із серпнем минулого року. Найбільш суттєво зросли реєстрації нових авто у Німеччині (на 3%), у Франції (3,8%) та в Іспанії (9,1%).

Зростання продажів пов'язують із подоланням кризи напівпровідників в автопромисловості та низькою базою порівняння зі статистичними показниками ковідного 2021 року.

Але продажі нових авто в ЄС все ще нижчі за допандемічний рівень, і в агентстві вважають, що сплеск попиту на нові авто в ЄС - явище тимчасове, а далі слід очікувати нового падіння.

"Висока інфляція, зростання процентних ставок і зниження довіри споживачів призводять до того, що європейці відкладають на майбутнє заміну старих автомобілів на нові. Попит на автомобілі скорочуватиметься в 2023 році", - прогнозують у Bloomberg.

Раніше повідомлялось, що в Україні за місяць подвоївся попит на електромобілі.