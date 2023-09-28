У Євросоюзі допускають розширення з 27 до 36 країн – ЗМІ

Головною темою неформальної зустрічі міністрів у перший день, у четвер 28 вересня, буде необхідність внутрішньої підготовки до можливого розширення ЄС до 36 країн-членів.

В Євросоюзі допускають можливість розширення до 36 країн-членів. У блоці вже починають обговорювати інституційні реформи, що необхідні для таких змін.

Про це йдеться в анонсі неформальної зустрічі міністрів, опублікованому головуючою у Раді ЄС Іспанією.

Іспанське головування опублікувало анонс неформальної зустрічі міністрів із загальних питань та політики розширення ЄС, яка відбудеться 28-29 вересня в Мурсії (Іспанія).

Ця зустріч стане певним підготовчим етапом до зустрічі Європейської політичної спільноти, що запланована на 5 жовтня у Гранаді, серед головних питань якої - розширення ЄС.

"Головною темою неформальної зустрічі міністрів у перший день, у четвер 28 вересня, буде необхідність внутрішньої підготовки до можливого розширення ЄС до 36 країн-членів і, водночас, посилення підтримки країн-кандидатів з боку ЄС", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що ці два взаємопов'язані питання є основою для підготовки нового Стратегічного порядку денного ЄС, який буде затверджений у 2024 році під час бельгійського головування.

Також відомо, що під час цієї неформальної зустрічі заплановані кілька обговорень під головуванням єврокомісара з питань розширення і політики сусідства Олівера Варгеї. Вони будуть стосуватися впливу майбутнього розширення на політики ЄС, концепції поступової інтеграції країн-кандидатів під час процесу вступу, інституційних реформ, які потрібні самому ЄС для

Як відомо, питання реформи Євросоюзу активно обговорюють на тлі підготовки до його розширення за рахунок держав Східної Європи та Західних Балкан.