У Євросоюзі назвали країни з найдорожчим і найдешевшим алкоголем
Як повідомляє Укрінформ, відповідне дослідження Євростату оприлюднено на сайті Європейської комісії.
"У 2020 році ціни на алкогольні напої в ЄС були у 2,5 раза вищими у «найдорожчих» країнах у порівнянні із «найдешевшими». Якщо прийняти індекс за 100 одиниць у цілому по ЄС, виявляється, що найвищими ціни на алкогольну продукцію (міцні напої, вино й пиво) є у Фінляндії (193 індексні пункти), Ірландії (181) та Швеції (166). Це контрастує з рівнем цін у країнах, де алкоголь є найдешевшим – в Угорщині (73 індексні пункти), Румунії (74) та Болгарії (81)", - йдеться у повідомленні.
За даними ВООЗ, Європейський регіон посідає перше місце у світі за смертністю внаслідок зловживання алкогольними напоями. При цьому ризик померти від причин, пов’язаних з алкоголем, для населення Сходу Європейського регіону у 7 разів вищий, ніж для мешканців Середземноморської частини континенту.
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