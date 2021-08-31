У Євросоюзі назвали країни з найдорожчим і найдешевшим алкоголем

Між країнами ЄС зберігається суттєва різниця у роздрібних цінах на споживчі продукти, у тому числі на алкогольну продукцію.

Як повідомляє Укрінформ, відповідне дослідження Євростату оприлюднено на сайті Європейської комісії.

"У 2020 році ціни на алкогольні напої в ЄС були у 2,5 раза вищими у «найдорожчих» країнах у порівнянні із «найдешевшими». Якщо прийняти індекс за 100 одиниць у цілому по ЄС, виявляється, що найвищими ціни на алкогольну продукцію (міцні напої, вино й пиво) є у Фінляндії (193 індексні пункти), Ірландії (181) та Швеції (166). Це контрастує з рівнем цін у країнах, де алкоголь є найдешевшим – в Угорщині (73 індексні пункти), Румунії (74) та Болгарії (81)", - йдеться у повідомленні.

За даними ВООЗ, Європейський регіон посідає перше місце у світі за смертністю внаслідок зловживання алкогольними напоями. При цьому ризик померти від причин, пов’язаних з алкоголем, для населення Сходу Європейського регіону у 7 разів вищий, ніж для мешканців Середземноморської частини континенту.

Читайте також: Зростання цін на продукти: Мінекономіки хоче підписати меморандум з рітейлерами