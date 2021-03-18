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Зростання цін на продукти: Мінекономіки хоче підписати меморандум з рітейлерами

Експортні обмеження вводити не планують
У Мінекономіки планують підписати меморандум з рітейлерами про збереження нинішнього рівня цін на соціально значущі продукти.
Зростання цін на продукти: Мінекономіки хоче підписати меморандум з рітейлерами Фото: з вільних джерел

Про це у коментарі "Інтерфакс-Україна" сказав міністр економіки Ігор Петрашко, пише "Економічна правда".

"Зараз ми працюємо над співпрацею з ритейлерами, продавцями, дистриб’юторами для того, щоб забезпечити стабілізацію цін на соціально значущі продукти для людей. Україна - велика експортна країна. Ми багато експортуємо, але ми також хочемо бути впевненими, що для людей буде доступний ряд продуктів", - зазначив міністр.

За його словами, експортні обмеження вводити не планують.

Раніше мережа супермаркетів АТБ заявила, що не планує піднімати ціни на певні категорії продуктів харчування та товари першої необхідності - про це компанія повідомила у відповідь на інформацію про можливе підвищення цін.

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18 03 2021 16:51
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