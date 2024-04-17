Експорт Китаю до росії вперше із середини 2022 року скоротився на тлі погроз з боку США

Варто зауважити, що торік обсяг торгівлі між росією та Китаєм досяг рекордних показників - він становив 240 мільярдів доларів.

російський експорт до Китаю у березні скоротився на 16% порівняно з показниками за цей же період минулого року. Така тенденція спостерігається вперше з середини 2022 року.

Про це повідомляє Bloomberg.

За інформацією видання, причиною такого скорочення експорту є погрози США щодо запровадження санкцій проти банків та підприємств, які можуть підозрювати у сприянні вторгненню росії до України.

При цьому, як розповіло джерело Bloomberg, російський диктатор владіір путін може порушити питання збільшення обсягів торгівлі з Китаєм на зустрічі з лідером КНР Сі Цзіньпіном - глава Кремля хоче відвідати Пекін у травні.

Співрозмовник видання додав, що росія вважає уповільнення темпів зростання обсягу торгівлі як "тимчасове".

Варто зауважити, що торік обсяг торгівлі між росією та Китаєм досяг рекордних показників - він становив 240 мільярдів доларів. Це було пов'язано з китайським імпортом російської нафти та китайським експортом автомобілів, промислового обладнання та електроніки до росії.

Нагадаємо, цього тижня канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував Китай за зростання експорту до росії після початку повномасштабної війни в Україні. Він наголошував, що ніхто не може допомагати агресорові. Таку заяву канцлер зробив під час свого візиту до Шанхаю.

Зазначимо, що Китай продовжує нарощувати торгівлю з росією. Це відбувається на тлі західних санкцій, у рамках яких на країну-агресора наклали експортні обмеження.

Нагадаємо, чотири великі банк Китаю, серед яких ICBC, і ще три кредитні організації China Citic Bank, Industrial Bank, Bank of Taizhou і Bank of China – не приймають платежі з росії в юанях.