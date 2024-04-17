Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Експорт Китаю до росії вперше із середини 2022 року скоротився на тлі погроз з боку США

17 квітня 2024, 18:28
Експорт Китаю до росії вперше із середини 2022 року скоротився на тлі погроз з боку США
Джерело: glavcom
Варто зауважити, що торік обсяг торгівлі між росією та Китаєм досяг рекордних показників - він становив 240 мільярдів доларів.

російський експорт до Китаю у березні скоротився на 16% порівняно з показниками за цей же період минулого року. Така тенденція спостерігається вперше з середини 2022 року.

Про це повідомляє  Bloomberg.

За інформацією видання, причиною такого скорочення експорту є погрози США щодо запровадження санкцій проти банків та підприємств, які можуть підозрювати у сприянні вторгненню росії до України.

При цьому, як розповіло джерело Bloomberg, російський диктатор владіір путін може порушити питання збільшення обсягів торгівлі з Китаєм на зустрічі з лідером КНР Сі Цзіньпіном - глава Кремля хоче відвідати Пекін у травні.

Співрозмовник видання додав, що росія вважає уповільнення темпів зростання обсягу торгівлі як "тимчасове".

Варто зауважити, що торік обсяг торгівлі між росією та Китаєм досяг рекордних показників - він становив 240 мільярдів доларів. Це було пов'язано з китайським імпортом російської нафти та китайським експортом автомобілів, промислового обладнання та електроніки до росії.

Нагадаємо, цього тижня канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував Китай за зростання експорту до росії після початку повномасштабної війни в Україні. Він наголошував, що ніхто не може допомагати агресорові. Таку заяву канцлер зробив під час свого візиту до Шанхаю.

Зазначимо, що Китай продовжує нарощувати торгівлю з росією. Це відбувається на тлі західних санкцій, у рамках яких на країну-агресора наклали експортні обмеження.

Нагадаємо, чотири великі банк Китаю, серед яких ICBC, і ще три кредитні організації China Citic Bank, Industrial Bank, Bank of Taizhou і Bank of China – не приймають платежі з росії в юанях.

росія-агресорсанкціїКитайекспорт

Останні матеріали

Баланс сил. Коли у росіян закінчаться БТР, БМП і танки – Дональд Гілл
Політика
Баланс сил. Коли у росіян закінчаться БТР, БМП і танки – Дональд Гілл
Переклад iPress – 17 квітня 2024, 13:25
Чому американські літаки захистили Ізраїль, але не Україну? Це стає уроком для інших країн – Енн Епплбом
Політика
Чому американські літаки захистили Ізраїль, але не Україну? Це стає уроком для інших країн – Енн Епплбом
Переклад iPress – 17 квітня 2024, 10:56
Допомога США Ізраїлю викликає іронію та критику. Проте доля допомоги поки невизначена – Wall Street Journal
Політика
Допомога США Ізраїлю викликає іронію та критику. Проте доля допомоги поки невизначена – Wall Street Journal
Переклад iPress – 17 квітня 2024, 08:31
Чи дійсно США прихильні до України? Вимоги до обстрілів російських НПЗ – збочення – The Hill
Політика
Чи дійсно США прихильні до України? Вимоги до обстрілів російських НПЗ – збочення – The Hill
Переклад iPress – 16 квітня 2024, 14:04
Як кремлівські агенти скуповують політиків Європи та США. Та чи є протидія – огляд ЗМІ
Політика
Як кремлівські агенти скуповують політиків Європи та США. Та чи є протидія – огляд ЗМІ
Переклад iPress – 16 квітня 2024, 11:43
росіяни повільно просуваються. Хоча й зазнають великих втрат – Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни повільно просуваються. Хоча й зазнають великих втрат – Дональд Гілл
Переклад iPress – 16 квітня 2024, 06:22
Коаліція лиходіїв. Напад Ірану на Ізраїль – лише одна кампанія в набагато більшому конфлікті – Еліот Коен
Політика
Коаліція лиходіїв. Напад Ірану на Ізраїль – лише одна кампанія в набагато більшому конфлікті – Еліот Коен
Переклад iPress – 15 квітня 2024, 16:32
Подвійні стандарти Сполучених Штатів у захисті союзників. Як створюються передумови для розповсюдження ядерної зброї – Філліпс О'Брайен
Політика
Подвійні стандарти Сполучених Штатів у захисті союзників. Як створюються передумови для розповсюдження ядерної зброї – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 15 квітня 2024, 11:35
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється