Євросоюз та Велика Британія більше не купують російське вугілля

Відповідні санкції британці запровадили у липні, а Євросоюз — ще під час пʼятого санкційного пакета у квітні

У Європейському cоюзі та Великій Британії з 10 серпня зупинили імпорт російського вугілля. Такі санкції запровадили проти рф через війну в Україні.

Про це повідомляє Reuters.

Це рішення передбачає, що з серпня вводиться заборона на закупівлю, імпорт або перевезення вугілля та інших твердих викопних видів палива в ЄС, якщо вони походять з росії або експортуються з росії. Ембарго ЄС позбавить росію приблизно €8 мільярдів доходу на рік.

Варто відзначити, що британські санкції також забороняють імпорт нафти та нафтопродуктів, продуктів з вугілля та золота, а також придбання, постачання та доставку, прямо чи опосередковано, цих товарів.