У Євросоюзу є запасний план щодо військової допомоги Україні – глава МЗС Литви

Військова допомога триватиме за будь-яких обставин.

Країни Євросоюзу передаватимуть Україні військову допомогу навіть у разі блокування окремими державами формату постачання через Європейський фонд миру.

Про це повідомив міністр закордонних справ Литви Ґабрієлюс Ландсбергіс, його цитує Європейська правда.

За його словами, зараз "є шанси рухатися далі" у питанні надання Україні військової допомоги за рахунок коштів з Європейського фонду миру. При цьому ЄС має запасний план на випадок, якщо деякі європейські столиці не захочуть фінансувати постачання.

"Є пропозиції, щоб країни, які не хочуть брати участь, могли цього не робити. Це означає, що моя та інші країни, які братимуть участь, візьмуть на себе більше навантаження. Ми, Литва, на це готові. Тобто, це будуть не 27 країн-членів, а менша група країн", – сказав Ландсбергіс.