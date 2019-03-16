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У YouTube пояснили, чому заблокували канал Зеленського

Причина нікого не здивувала - масові скарги ботів
YouTube-канал шоумена та кандидата в президенти Володимира Зеленського заблокували через масові скарги
У YouTube пояснили, чому заблокували канал Зеленського Володимир Зеленський. Фото: joinfo.ua
"Нарешті ми отримали офіційну відповідь від Youtube чому наш канал було заблоковано. Причина нікого не здивувала - масові скарги ботів. Але ж правда буде завжди на стороні тих, хто не бреше", - зазначають у штабі Зеленського, повідомляє "Громадське".
 
У прес-службі Зеленського виданню theБабелю зазначили, що хостинг не надсилав попереджень про блокування - "швидше за все, це якась помилка".
 
Нагадаємо, 14 березня YouTube заблокував передвиборчий канал Володимира Зеленського з формулюванням "неодноразові порушення щодо спаму, оманливого вмісту чи інші відхилення від своєї політики".
 
 
 
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16 03 2019 20:55
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