У YouTube пояснили, чому заблокували канал Зеленського Причина нікого не здивувала - масові скарги ботів

YouTube-канал шоумена та кандидата в президенти Володимира Зеленського заблокували через масові скарги

Володимир Зеленський. Фото: joinfo.ua

"Нарешті ми отримали офіційну відповідь від Youtube чому наш канал було заблоковано. Причина нікого не здивувала - масові скарги ботів. Але ж правда буде завжди на стороні тих, хто не бреше", - зазначають у штабі Зеленського, повідомляє " Громадське ". У прес-службі Зеленського виданню theБабелю зазначили, що хостинг не надсилав попереджень про блокування - "швидше за все, це якась помилка". Нагадаємо, 14 березня YouTube заблокував передвиборчий канал Володимира Зеленського з формулюванням "неодноразові порушення щодо спаму, оманливого вмісту чи інші відхилення від своєї політики".

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