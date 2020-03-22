У Загребі сталося три потужні землетруси, загинув 15-річний хлопець

"Місто Загреб сьогодні вранці сколихнула низка землетрусів, їх було три, стихія завдала значної шкоди хорватській столиці в той час, коли її жителі вже мають справу з надзвичайною ситуацією у зв'язку з поширенням коронавірусу"

Три потужні землетруси магнітудою 5,3, 5,0 та 3,7 вранці у неділю сталися у столиці Хорватії Загребі.

Про це інформує Total Croatia News, передає УКРІНФОРМ.

"Місто Загреб сьогодні вранці сколихнула низка землетрусів, їх було три, стихія завдала значної шкоди хорватській столиці в той час, коли її жителі вже мають справу з надзвичайною ситуацією у зв'язку з поширенням коронавірусу", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється про загибель 15-річного хлопця внаслідок землетрусів.

Усі три землетруси сталися за декілька кілометрів на північ від Загреба. Перший мав магнітуду 5,3 та відбувся о 06:24, другий магнітудою 5,0 стався 07:01, а третій магнітудою 3,7 - о 07:41.

Однією з найбільш постраждалих споруд унаслідок лиха є Загребський собор, що втратив частину однієї зі своїх веж.

Нагадаємо, що землетрус у горах Румунії поширився на територію Одещини без негативних наслідків.