У Загребі сталося три потужні землетруси, загинув 15-річний хлопець
Про це інформує Total Croatia News, передає УКРІНФОРМ.
"Місто Загреб сьогодні вранці сколихнула низка землетрусів, їх було три, стихія завдала значної шкоди хорватській столиці в той час, коли її жителі вже мають справу з надзвичайною ситуацією у зв'язку з поширенням коронавірусу", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється про загибель 15-річного хлопця внаслідок землетрусів.
Усі три землетруси сталися за декілька кілометрів на північ від Загреба. Перший мав магнітуду 5,3 та відбувся о 06:24, другий магнітудою 5,0 стався 07:01, а третій магнітудою 3,7 - о 07:41.
Однією з найбільш постраждалих споруд унаслідок лиха є Загребський собор, що втратив частину однієї зі своїх веж.
Нагадаємо, що землетрус у горах Румунії поширився на територію Одещини без негативних наслідків.
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