CУСПІЛЬСТВО НОВИНИБоєць 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади потрапив у полон. Цю інформацію офіційно підтвердили у "Закарпатському легіоні".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У "Закарпатському легіоні" підтвердили, що їхній солдат потрапив у полон бойовиків "ДНР"
На опублікованих бойовиками фото та відео дійсно їхній солдат - Ігор Мирончук
Фото: rudana.com.ua
На офіційній сторінці бригади у Facebook ідеться, що на опублікованих бойовиками фото та відео дійсно їхній солдат - Ігор Мирончук.
У "Закарпатському легіоні" наголосили, що відео змонтоване з метою пропаганди, а на самого бійця чинився моральний тиск.
"Він вимовляє завчені фрази, написані пропагандистами російських окупаційних військ, повторюючи ті ж самі фейки, що раніше були вкладені в уста інших військовополонених", - заявили в бригаді, наголосивши, що "в жодному разі не засуджують" солдата.
Нагадаємо, у зоні бойових дій на Донбасі під час обстрілу бойовиків 10 лютого зник боєць 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Командування допускає, що він у полоні.
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