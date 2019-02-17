У "Закарпатському легіоні" підтвердили, що їхній солдат потрапив у полон бойовиків "ДНР"

На опублікованих бойовиками фото та відео дійсно їхній солдат - Ігор Мирончук

Боєць 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади потрапив у полон. Цю інформацію офіційно підтвердили у "Закарпатському легіоні".

На офіційній сторінці бригади у Facebook ідеться, що на опублікованих бойовиками фото та відео дійсно їхній солдат - Ігор Мирончук.

У "Закарпатському легіоні" наголосили, що відео змонтоване з метою пропаганди, а на самого бійця чинився моральний тиск.

"Він вимовляє завчені фрази, написані пропагандистами російських окупаційних військ, повторюючи ті ж самі фейки, що раніше були вкладені в уста інших військовополонених", - заявили в бригаді, наголосивши, що "в жодному разі не засуджують" солдата.

Нагадаємо, у зоні бойових дій на Донбасі під час обстрілу бойовиків 10 лютого зник боєць 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Командування допускає, що він у полоні.