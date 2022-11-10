У Запоріжжі через ракетну атаку пошкоджені будинки та згорів автосалон Ольга

Матарикіна

Є постраждалі

Фото: Міська рада Запоріжжя

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