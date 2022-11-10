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У Запоріжжі через ракетну атаку пошкоджені будинки та згорів автосалон
Фото: Міська рада Запоріжжя
У Запоріжжі внаслідок ранкової ракетної атаки згорів автосалон, пошкоджено також будинки.
Про це повідомляє в.о. міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв в Telegram.
"У результаті ранкового ракетного обстрілу ушкоджень також зазнали заклад освіти, медичний заклад та житлові будинки", - написав він.
За попередньою інформацією, є постраждалі.
Також повідлмояється, що ворог випустив по громадських об'єктах Запоріжжя 12 ракет С-300.
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11 10 2022 08:27 МЕДІА
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