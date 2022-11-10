Ворог атакував ракетами Запоріжжя Ольга

Матарикіна

Цілями ворога стали об’єкти інфраструктури

Фото: gettyimages.com

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