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Ворог атакував ракетами Запоріжжя
Фото: gettyimages.com
Ворог завдав ракетного удару по Запоріжжю.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух в Telegram.
"Окупант атакував ракетами обласний центр. Цілями ворога стали об’єкти інфраструктури", - написав він.
Інформація щодо руйнувань і постраждалих з’ясовується.
В місті було чутно серію потужних вибухів.
Як повідомлялоя, російські окупанти вранці в понеділок, 10 жовтня, влаштували масовану атаку по містах України, під удар потрапив й Київ.
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11 10 2022 07:46 МЕДІА
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