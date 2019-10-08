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У Запоріжжі під час заправки автомобіля вибухнув газовий балон, - ФОТО

Водія вантажівки госпіталізували з опіками
У Запоріжжі під час заправки вантажного автомобіля "Газель" вибухнув газовий балон, встановлений на машині.
У Запоріжжі під час заправки автомобіля вибухнув газовий балон, - ФОТО Фото: zp.dsns.gov.ua

Рятувальники отримали повідомлення про пожежу о 5:20. До їх приїзду співробітники АЗС перекрили подачу газу, відключили електрику і відігнали автомобіль, що стояв поруч, на безпечну відстань, повідомляє пресслужба місцевого управління ДСНС.

О 5:38 пожежники загасили вогонь.

Водій машини отримав опіки ніг, його госпіталізували.

Причина пожежі встановлюється.


Фото: zp.dsns.gov.ua

Фото: zp.dsns.gov.ua

Фото: zp.dsns.gov.ua
Нагадаємо, що на військовому полігоні на півночі Росії стався вибух під час випробування рідинної реактивної рухової установки.
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