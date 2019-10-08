У Запоріжжі під час заправки автомобіля вибухнув газовий балон, - ФОТО Водія вантажівки госпіталізували з опіками

У Запоріжжі під час заправки вантажного автомобіля "Газель" вибухнув газовий балон, встановлений на машині.

Фото: zp.dsns.gov.ua

Рятувальники отримали повідомлення про пожежу о 5:20. До їх приїзду співробітники АЗС перекрили подачу газу, відключили електрику і відігнали автомобіль, що стояв поруч, на безпечну відстань, повідомляє пресслужба місцевого управління ДСНС. О 5:38 пожежники загасили вогонь. Водій машини отримав опіки ніг, його госпіталізували. Причина пожежі встановлюється.

Фото: zp.dsns.gov.ua

Фото: zp.dsns.gov.ua

Фото: zp.dsns.gov.ua Нагадаємо, що на військовому полігоні на півночі Росії стався вибух під час випробування рідинної реактивної рухової установки.

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