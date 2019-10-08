CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Запоріжжі під час заправки вантажного автомобіля "Газель" вибухнув газовий балон, встановлений на машині.
Фото: zp.dsns.gov.ua
Фото: zp.dsns.gov.ua
Фото: zp.dsns.gov.uaПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Запоріжжі під час заправки автомобіля вибухнув газовий балон, - ФОТО
Водія вантажівки госпіталізували з опіками
Фото: zp.dsns.gov.ua
Рятувальники отримали повідомлення про пожежу о 5:20. До їх приїзду співробітники АЗС перекрили подачу газу, відключили електрику і відігнали автомобіль, що стояв поруч, на безпечну відстань, повідомляє пресслужба місцевого управління ДСНС.
О 5:38 пожежники загасили вогонь.
Водій машини отримав опіки ніг, його госпіталізували.
Причина пожежі встановлюється.
Фото: zp.dsns.gov.ua
Фото: zp.dsns.gov.ua
Фото: zp.dsns.gov.ua
Нагадаємо, що на військовому полігоні на півночі Росії стався вибух під час випробування рідинної реактивної рухової установки.
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