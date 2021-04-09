У Запоріжжі школяр на уроці пережив клінічну смерть

У запорізькій гімназії під час уроку у 14-річного школяра зупинилося серце. До приїзду швидкої реанімацію проводили медсестра закладу та інженер з охорони праці. До лікарні хлопця госпіталізували у важкому стані.

Про це інженер з охорони праці в гімназії Антон Науменко розповів "Суспільному. Запоріжжя", повідомляє "Громадське".

За його словами, інцидент стався під час уроку історії, коли не було жодних фізичних навантажень.

"Після початку уроку я, разом із заступником директора з господарської частини, заходив саме до цього класу - були питання з охорони праці, закріпити шафи. У класі все було нормально, розпочався урок. Після цього я спустився до медсестри, тоді прибігли діти з цього класу й сказали, що однокласнику погано. Це було в 11.15-11.20. Ми з медсестрою одразу прибігли", - згадує Антон Науменко.

Додає, що на ситуацію відреагувала й вчителька. За його словами, вона відправила його до лікаря, але хлопець піднявся і почав падати.

"Вона його підтримала, підняла голову, бо він впав на стілець, голова звисала", - розповідає чоловік.

Далі, за його словами, хлопець не реагував на сигнали, не розмовляв. Чоловік переніс школяра з-за парти на рівну поверхню та став міряти пульс. Медсестра дала хлопця нашатир і він почав реагувати.

"Прийшла директорка школи, почали перевіряти дихання і в цей момент пропав пульс. Ми почали непрямий масаж серця", - каже Науменко.

Тоді директорка школи викликала швидку, до приїзду бригади пульс у хлопчика відновили. Медики зробили дитині кардіограму та викликали реанімобіль. Хлопчика госпіталізували до обласної клінічної дитячої лікарні. Головний лікар закладу Юрій Борзенко розповів, що підліток у важкому стані.

Після інциденту у школі Запорізька ОДА анонсувала створення робочої групи для розслідування "загадкової дитячої недуги". Там кажуть, що ситуація з 14-річним хлопцем - другий подібний випадок у цій гімназії.

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