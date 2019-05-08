У Запоріжжі затримали чоловіка, який погрожував підірвати ДніпроГЕС
4 серпня о 22:50 у поліцію надійшло повідомлення від чергового Департаменту служби надзвичайних ситуацій про те, що до них зателефонував невідомий з погрозами підірвати ДніпроГЕС, повідомляє пресцентр Нацполіції.
По приїзді на місце події правоохоронці виявили громадянина, який перебував у стані алкогольного сп'яніння. Ним виявився раніше судимий житель Запорізького району 1990 року народження.
Встановлено, що він дзвонив з мобільного телефону, речові докази вилучено.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.259 (свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.
Нагадаємо, 13 липня на Рівненщині внаслідок вибуху загинули двоє дітей. Під час огляду цього домогосподарства правоохоронці виявили понад тисячу вибухонебезпечних предметів.
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