У Збройних силах США назвали РФ "пораненим ведмедем, який просто кидається"
У питанні Венесуели збройні сили Сполучених Штатів фокусуються на "підтримці політичного та дипломатичного рішення", заявив він в інтерв'ю "Голосу Америки".
Він не став прямо відповідати на питання, чи розглядається питання відправки до Венесуели миротворчих сил.
При цьому адмірал зауважив, що у "недемократичних" країнах регіону - Кубі, Венесуелі та Нікарагуа - спостерігається вплив Росії та Китаю.
"Якщо говорити про Росію, то тут можливо все. Національна оборонна стратегія США звертає увагу на РФ та Китай. Ми вже приділяємо багато уваги, планування та ресурсів відповіді на поставлені завдання.
Але це відмінні ситуації. Китай - це економічна потуга, що посилюється і у них є цілком легітимні економічні та бізнес інтереси у світі. Але при цьому вони не грають за усталеними правилами", - заявив Фаллер.
"Натомість Росія - це майже, як поранений, ослаблений ведмідь, який просто кидається, і я не можу пророкувати, що зробить РФ, та і не хочу пророкувати. Ми бачили, що вони зробили, і я думаю, що нам треба бути готовити до того, що може статися у майбутньому", - підкреслив він.
Нагадаємо, у влади Венесуели є російське озброєння "найвищого рівня", а персонал пройшов підготовку у Російській Федерації. За словами Мадуро, він просив Путіна про постійні контакти, підтримку на дипломатичному і політичному рівнях в ООН, захист "правди Венесуели в міжнародному плані".
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